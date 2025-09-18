Россия передала тела тысячи погибших: говорят, что это украинские военные

Сегодня прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули тела тысячи военных

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Также мероприятия состоялись при содействии Международного Комитета Красного Креста.

" Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших ", — подчеркнули в КоордШтабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в июне журналистам показали процесс репатриации и идентификации тел погибших. Как именно Россия издевается над памятью павших, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел. Кое-где тела фрагментированы настолько, что для идентификации нужны несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей", — отмечает министр.