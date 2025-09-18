logo

Россия передала тела тысячи погибших: говорят, что это украинские военные
Россия передала тела тысячи погибших: говорят, что это украинские военные

Россия передала тысячу тел и утверждает, что это украинские военные

18 сентября 2025, 16:38
Сегодня прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Россия передала тела тысячи погибших: говорят, что это украинские военные

В Украину вернули тела тысячи военных

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Россия передала тела тысячи погибших: говорят, что это украинские военные - фото 2

Также мероприятия состоялись при содействии Международного Комитета Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — подчеркнули в КоордШтабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в июне журналистам показали процесс репатриации и идентификации тел погибших. Как именно Россия издевается над памятью павших, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Россия передает тела наших погибших в изуродованном, гнилостном состоянии, нарушая условия хранения тел. Кое-где тела фрагментированы настолько, что для идентификации нужны несколько ДНК-экспертиз, а тело одного человека можно составить из десятков частей", — отмечает министр.



