Украина и РФ возобновят обмен пленными: Умеров сделал важное заявление

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что Украина и РФ снова начнут обмен пленными. Сейчас ожидается, что наше государство освободит из плена РФ 1200 украинцев.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена", — отметил Рустем Умеров.

Он рассказал, по результатам этих переговоров стороны пришли согласию активировать стамбульские договоренности. Уже в ближайшее время состоятся технические консультации.

"Речь идет об освобождении 1 200 украинцев. В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты", — добавил секретарь СНБО.

Также Умеров отметил, что работа происходит без пауз, "чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с родными".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина и Россия в рамках договоренностей в Стамбуле сегодня провели обмен пленными военными и гражданскими. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вернула из России тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим", — говорится в сообщении.



