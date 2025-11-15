Украина и РФ возобновят обмен пленными: Умеров сделал важное заявление

Рубрики
Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, что Украина и РФ снова начнут обмен пленными. Сейчас ожидается, что наше государство освободит из плена РФ 1200 украинцев.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Он рассказал, по результатам этих переговоров стороны пришли согласию активировать стамбульские договоренности. Уже в ближайшее время состоятся технические консультации.
Также Умеров отметил, что работа происходит без пауз, "чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с родными".
