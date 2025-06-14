Снова на щите: сколько еще тел погибших защитников вернули в Украину

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Кравцев Сергей
Украина 14 июня вернула из России тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Обмен телами погибших. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Правоохранительные органы и экспертные учреждения МВД проведут экспертизы для идентификации погибших.
Репатриацию удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.
Коордштаб также выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.
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