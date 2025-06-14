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Снова на щите: сколько еще тел погибших защитников вернули в Украину

В Украину вернули 1200 погибших воинов ВСУ

сегодня, 14:20
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Кравцев Сергей

Украина 14 июня вернула из России тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Снова на щите: сколько еще тел погибших защитников вернули в Украину

Обмен телами погибших. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

"Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы и экспертные учреждения МВД проведут экспертизы для идентификации погибших.

Репатриацию удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Коордштаб также выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска значительно активизировались в Сумской области и пытаются прорваться вглубь Днепропетровщины. При этом западные аналитики убеждены, что атаки на Сумщине и в направлении Днепропетровщины – это отвлекающий маневр. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Washington Post".




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Источник: https://t.me/Koord_shtab/13125
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