Российские войска значительно активизировались в Сумской области и пытаюся прорваться вглубь Днепропетровщины. При этом западные аналитики убеждены, что атаки на Сумщине и в направлении Днепропетровщины – это отвлекающий маневр. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Washington Post".

Наступление России. Фото: из открытых источников

"С моей точки зрения, направление Сум – это вспомогательная ось для россиян. Основная цель – Донбасс. Захватить Сумы они не смогут. Скорее, они хотят оказать психологическое давление и посеять хаос", — говорит директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan Конрад Музыка.

В материале говорится, что даже, если украинские войска смогут удержать город, последствия длительного обстрела могут быть катастрофическими.

"Они могут превратить город в руины, уничтожить экономику, создать ад для мирного населения. Их стиль – это создание страданий. Они не умеют и не хотят создавать ничего другого", — предупреждает один из европейских дипломатов.

На сегодняшний день продолжаются ожесточенные бои неподалеку от логистически важного села Юнаковка Сумской области.

Командир взвода под псевдонимом "Касте" говорит, что ситуация очень напряженная. Военные, которые держат этот участок, говорят, что враг идет волна за волной, будто намеренно пытается истощить оборону украинской армии.

Вместе с тем, несмотря на заявления Москвы, украинская власть опровергает информацию о продвижении российских войск на территорию Днепропетровской области.

Официальные лица считают, что эти утверждения носят сугубо пропагандистский характер.

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