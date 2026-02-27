Україна та РФ домовились про локальне перемир'я: деталі

Україна та Росія домовились про локальне перемир'я для ремонту високовольтної ЛЕП, яка живить Запорізьку АЕС. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться в X МАГАТЕ.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

"За посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволить відновити резервне електропостачання 330 кВ для Запорізької атомної електростанції", — повідомили у МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі також повідомив, що в районі проведення ремонтних робіт триває розмінування, яке повинно забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад.

При цьому варто звернути увагу, що за останні місяці між Україною та РФ оголошувалось вже кілька локальних припинень вогню, під час яких ремонтні бригади відновлювали пошкоджені лінії електропередач.

Також видання "Коментарі" повідомляло – на тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією у Женеві досягнуто помітного прогресу у розробці механізму припинення вогню. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

За словами співрозмовника, військові представники сторін змогли досягти "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як саме функціонуватиме режим припинення вогню. Йдеться про ключові технічні параметри – від ліній розмежування до критеріїв, за якими фіксуватимуться порушення. Натомість політична частина переговорів залишається напруженою. Незважаючи на обережний оптимізм військових, остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні політичного керівництва.



