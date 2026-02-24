Чи задовольняться росіяни перемирʼям чи заморозкою: про що говорить соціологія у РФ

Рубрики
Позаду не просто 4 роки повномасштабного вторгнення, а 12 років російсько-української війни. А ще до того ж століття боротьби з віковічним ворогом. Про це розповів політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій.
Кремль. Фото: із відкритих джерел
Він зауважив, представники Кремля прямо заявлять, що росія має окупувати не лише Донбас, але й весь південь України. Те саме хочуть росіяни. Їхня соціологія говорить що 50% громадян рф заперечують існування як української держави, так і української нації. Тому єдиний варіант вистояти у цій війні це бути сильними та єдиними.
