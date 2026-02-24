Чи задовольняться росіяни перемирʼям чи заморозкою: про що говорить соціологія у РФ

Позаду не просто 4 роки повномасштабного вторгнення, а 12 років російсько-української війни. А ще до того ж століття боротьби з віковічним ворогом. Про це розповів політексперт, кандидат політичних наук, історик Олександр Палій.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"Дякую тим, хто у строю і захищає Україну. Вічна памʼять тим, хто лишився на щиті. Памʼятаймо, не ми розпочали цю війну і вона не завершиться тимчасовим перемирʼям чи заморозкою. Московія завжди прагнутиме захопити наші землі. Не вірите? Ну, то подивіться, що останні тижні заявляє Лавров і оточення Путіна", – зазначив аналітик.

Він зауважив, представники Кремля прямо заявлять, що росія має окупувати не лише Донбас, але й весь південь України. Те саме хочуть росіяни. Їхня соціологія говорить що 50% громадян рф заперечують існування як української держави, так і української нації. Тому єдиний варіант вистояти у цій війні це бути сильними та єдиними.

"Мати потужну економіку, власний ВПК і громадян, кожен з яких матиме дома зброю – автомат і дрон. Так зараз в Ізраїлі, Швейцарії. До цього рухаються Польща, Естонія, Фінляндія… Тому зберігаймо спокій, вчимось, готуємось і памʼятаємо, що єдиний гарант незалежності України це ми – Сили Оборони України! І ми обовʼязково вистоїмо та переможемо в цій боротьбі!", – зазначив експерт.

