В один день буде підписано дві угоди щодо завершення війни, але Зеленський має умову

Президент США Дональд Трамп хоче підписати угоду про гарантії безпеки та завершення війни в Україні під час масштабної церемонії, але Київ виставляє свою жорстку умову – потрібне попереднє схвалення цієї угоди Конгресом. Про це пише CNN, цитуючи президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Гарантії безпеки, особливо питання того, як союзники України відреагують, якщо Росія знову вторгнеться в Україну в майбутньому, залишаються каменем спотикання", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, союзники постійно кажуть, що Росія просто не розпочне ще однієї війни, але це не відповідь.

"У цих гарантіях безпеки є позитивні моменти, це правда. Але я хочу отримати дуже конкретну відповідь: що наші партнери будуть готові зробити, якщо РФ знову приїде. Це те, що хочуть почути українці", — додав український лідер.

За словами президента України, також існують розбіжності щодо послідовності кроків до миру. Так, Дональд Трамп хоче, щоб Володимир Зеленський підписав мирну угоду з Росією та угоду про гарантії безпеки фактично в той самий день, в ідеалі на великій церемонії, яка відзначить кінець війни.

Але Володимир Зеленський наполягає на тому, що гарантії безпеки мають бути спершу узгоджені та ратифіковані Конгресом США.

На його думку, це дасть українському народу упевненість у тому, що вони зможуть покладатися на своїх союзників у майбутньому.

