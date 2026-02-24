В один день будет подписано два соглашения по завершению войны, но у Зеленского есть условие

Президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии, но Киев выставляет свое жесткое условие – нужно предварительное одобрение этого соглашения Конгрессом. Об этом пишет "CNN", цитируя президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Гарантии безопасности, особенно вопрос того, как союзники Украины отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину в будущем, остаются камнем преткновения", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, союзники постоянно говорят, что Россия просто не начнет еще одну войну, но это не ответ.

"В этих гарантиях безопасности есть положительные моменты, это правда. Но я хочу получить очень конкретный ответ: что наши партнеры будут готовы сделать, если РФ снова приедет. Это то, что хотят услышать украинцы", — добавил украинский лидер.

По словам президента Украины, также существуют разногласия относительно последовательности шагов к миру. Так, Дональд Трамп хочет, чтобы Владимир Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и соглашение о гарантиях безопасности фактически в один и тот же день, в идеале на большой церемонии, которая отметит конец войны.

Но Владимир Зеленский настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США.

По его мнению, это даст украинскому народу уверенность в том, что они смогут полагаться на своих союзников в будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация США стремится достичь мирного соглашения для окончания войны в Украине до 4 июля, дня 250-летия независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО. Однако издание отмечает, что переговоры зашли в тупик, а признаков готовности Москвы к компромиссу нет.



