В один день будет подписано два соглашения по завершению войны, но у Зеленского есть условие

Президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии, но Киев выставляет свое жесткое условие – нужно предварительное одобрение этого соглашения Конгрессом. Об этом пишет "CNN", цитируя президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, союзники постоянно говорят, что Россия просто не начнет еще одну войну, но это не ответ.
По словам президента Украины, также существуют разногласия относительно последовательности шагов к миру. Так, Дональд Трамп хочет, чтобы Владимир Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и соглашение о гарантиях безопасности фактически в один и тот же день, в идеале на большой церемонии, которая отметит конец войны.
Но Владимир Зеленский настаивает на том, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США.
По его мнению, это даст украинскому народу уверенность в том, что они смогут полагаться на своих союзников в будущем.
