В США подготовили дату окончания войны: будет ли скоро мир в Украине

Администрация США стремится достичь мирного соглашения для окончания войны в Украине до 4 июля, дня 250-летия независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО. Однако издание отмечает, что переговоры зашли в тупик, а признаков готовности Москвы к компромиссу нет.

Трамп хочет завершить войну в Украине к 4 июля

По данным агентства, Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом в январе 2025 года с обещанием быстро завершить войну, настаивает на мирном соглашении до символической даты - 4 июля. Однако ключевое препятствие для окончания войны состоит в позиции Владимира Путина. Источники Bloomberg признают, что Кремль не демонстрирует готовности отказаться от максималистских требований, в частности, по полному контролю над частями Донбасса и ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Три раунда трехсторонних консультаций в этом году в Абу-Даби и Женеве не принесли результатов. Кроме того, европейские союзники Украины, финансирующие значительную часть оборонной поддержки Киева, были фактически отстранены от ключевых переговоров после сокращения военной помощи США. По оценке собеседников Bloomberg, США и РФ соревнуются, "кто первым моргнет".

"Это будет означать либо то, что Россия уступит некоторые из своих красных линий, которые включают полный контроль над территориями на востоке Донбасса, либо то, что США откажутся от Украины", — пишет издание.

Однако аналитики отмечают, что существующее давление от украинской армии, Европы и США недостаточно в сторону РФ и Путин будет продолжать войну, несмотря на потери и сложное состояние в экономике.

"Пока Путин у власти, Россию не парализуют массовые протесты, и в бюджете остаются хоть какие-то деньги на вооружение, война будет продолжаться. Кремль не пойдет на существенные уступки, даже если столкнется с затяжным финансово-экономическим кризисом", – заявила старшая научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова.

