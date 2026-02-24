У США підготували дату закінчення війни: чи буде скоро мир в Україні

Адміністрація США прагне досягти мирної угоди щодо закінчення війни в Україні до 4 липня, дня 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських чиновників та представників НАТО. Однак видання зауважує, що переговори зайшли в глухий кут, а ознак готовності Москви до компромісу немає.

Трамп хоче завершити війну в Україні до 4 липня

За даними агентства, Дональд Трамп, який повернувся до Білого дому у січні 2025 року з обіцянкою швидко завершити війну, наполягає на мирній угоді до символічної дати - 4 липня. Однак ключова перешкода для закінчення війни полягає у позиції Володимира Путіна. Джерела Bloomberg визнають, що Кремль не демонструє готовності відмовитися від максималістських вимог, зокрема щодо повного контролю над частинами Донбасу та ситуації навколо Запорізької АЕС.

Як пише видання, три раунди тристоронніх консультацій цього року в Абу-Дабі та Женеві не принесли результатів. Крім того, європейські союзники України, які фінансують значну частину оборонної підтримки Києва, були фактично відсторонені від ключових переговорів після скорочення військової допомоги США. За оцінкою співрозмовників Bloomberg, США та РФ змагаються, "хто першим моргне".

"Це означатиме або те, що Росія поступиться деякими зі своїх червоних ліній, які включають повний контроль над територіями на сході Донбасу, або те, що США відмовляться від України", — пише видання.

Однак аналітики зауважують, що існуючий тиск від української армії, Європи та США недостатній у бік РФ і Путін буде продовжувати війну попри втрати і складну ситуацію в економіці.

"Поки Путін при владі, Росію не паралізують масові протести, і в бюджеті залишаються хоча б якісь гроші на озброєння, війна триватиме. Кремль не піде на суттєві поступки, навіть якщо зіткнеться із затяжною фінансово-економічною кризою", – заявила старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

