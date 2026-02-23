У Києва не буде іншого варіанту: озвучено тривожну заяву про дедлайн миру в Україні

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес висловив припущення, що президент США Дональд Трамп міг досягти певних домовленостей із Москвою і наразі очікує, коли Київ погодиться на запропонований формат врегулювання, аби офіційно оголосити про результати переговорів.

Фото: з відкритих джерел

За словами генерала, між Вашингтоном і Кремлем нібито вже існує узгоджене бачення, яке можуть оприлюднити після укладення відповідної угоди влітку.

"Ось чому президент [Трамп] так тисне, щоб все було готово до червня, щоб потім представити бізнес-угоди якраз до 4 липня — дня народження США. Я не думаю, що це те, що підтримали б українці та європейці, і, чесно кажучи, більшість американців також", — зазначив він в інтерв’ю 24 каналу.

Годжес також висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться сам по собі, адже для нього людські втрати й тривалість війни не є визначальними факторами. На його думку, змусити Москву переглянути позицію можуть лише дві обставини. Перша — суттєве погіршення економічної ситуації в Росії. У цьому контексті він позитивно оцінив удари України по нафтовій та газовій інфраструктурі РФ.

Друга умова — повноцінна й беззастережна підтримка України з боку Європи, яка має компенсувати можливе скорочення американської допомоги.

"Він [Путін], очевидно, досить впевнений, що Сполучені Штати нічого не зроблять, щоб його зупинити. І він вірить, що Європа також насправді не зможе заповнити цю прогалину. Тож він буде продовжувати, поки не побачить, що вся Європа і Канада на боці України, і вони дадуть Україні все, що потрібно, щоб перемогти Росію", — підсумував генерал.

