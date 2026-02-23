У Киева не будет другого варианта: озвучено тревожное заявление о дедлайне мира в Украине

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес высказал предположение, что президент США Дональд Трамп мог достичь определенных договоренностей с Москвой и ожидает, когда Киев согласится на предложенный формат урегулирования, чтобы официально объявить о результатах переговоров.

Фото: из открытых источников

По словам генерала, между Вашингтоном и Кремлем уже существует согласованное видение, которое могут обнародовать после заключения соответствующего соглашения летом.

"Вот почему президент [Трамп] так давит, чтобы все было готово к июню, чтобы потом представить бизнес-соглашения как раз к 4 июля — дню рождения США. Я не думаю, что это то, что поддержали бы украинцы и европейцы, и, честно говоря, большинство американцев тоже", — отметил он в интервью 24 каналу.

Годжес также убежден, что российский диктатор Владимир Путин не остановится сам по себе, ведь для него человеческие потери и продолжительность войны не являются определяющими факторами. По его мнению, вынудить Москву пересмотреть позицию могут только два обстоятельства. Первая – существенное ухудшение экономической ситуации в России. В этом контексте он положительно оценил удары Украины по нефтяной и газовой инфраструктуре РФ.

Второе условие – полноценная и безоговорочная поддержка Украины со стороны Европы, которая должна компенсировать возможное сокращение американской помощи.

"Он [Путин], очевидно, достаточно уверен, что Соединенные Штаты ничего не сделают, чтобы его остановить. И он верит, что Европа также на самом деле не сможет восполнить этот пробел. Поэтому он будет продолжать, пока не увидит, что вся Европа и Канада на стороне Украины, и они дадут Украине все, что нужно, чтобы победить."

