Удовлетворятся ли россияне перемирием или заморозкой: о чем говорит социология в РФ

Позади не просто 4 года полномасштабного вторжения, а 12 лет русско-украинской войны. А еще к тому же веку борьбы с вековечным врагом. Об этом рассказал политексперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий.

Кремль. Фото: из открытых источников

"Благодарю тех, кто в строю и защищает Украину. Вечная память оставшимся на щите. Помним, не мы начали эту войну и она не завершится временным перемирием или заморозкой. Московия будет всегда стремиться захватить наши земли. Не верите? Ну, посмотрите, что последние недели заявляет Лавров и окружение Путина", – отметил аналитик.

Он отметил, что представители Кремля прямо заявят, что россия должна оккупировать не только Донбасс, но и весь юг Украины. То же хотят россияне. Их социология говорит, что 50% граждан России отрицают существование как украинского государства, так и украинской нации. Поэтому единственный вариант выстоять в этой войне – это быть сильными и едиными.

"Иметь мощную экономику, собственный ВПК и граждан, каждый из которых будет иметь дома оружие – автомат и дрон. Так сейчас в Израиле, Швейцарии. К этому двигаются Польша, Эстония, Финляндия… Поэтому будем сохранять спокойствие, учимся, готовимся и помним, что единственный гарант независимости Украины это мы – Силы Обороны Украины! И мы обязательно выстоим и победим в этой борьбе!", – отметил эксперт.

