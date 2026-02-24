Рубрики
Кравцев Сергей
Позади не просто 4 года полномасштабного вторжения, а 12 лет русско-украинской войны. А еще к тому же веку борьбы с вековечным врагом. Об этом рассказал политексперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий.
Кремль. Фото: из открытых источников
Он отметил, что представители Кремля прямо заявят, что россия должна оккупировать не только Донбасс, но и весь юг Украины. То же хотят россияне. Их социология говорит, что 50% граждан России отрицают существование как украинского государства, так и украинской нации. Поэтому единственный вариант выстоять в этой войне – это быть сильными и едиными.
Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии, но Киев выставляет свое жесткое условие – нужно предварительное одобрение этого соглашения Конгрессом. Об этом пишет CNN, цитируя президента Украины Владимира Зеленского.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России из подземного бункера, отметив, что план Кремля захватить столицу "за три дня" окончательно провалился. Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении 24 февраля.