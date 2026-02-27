Украина и РФ договорились о локальном перемирии: детали

Украина и Россия договорились о локальном перемирии для ремонта высоковольтной ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в X МАГАТЭ.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"При посредничестве МАГАТЭ вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, которое позволит восстановить резервное электроснабжение 330 кВ для Запорожской атомной электростанции", — сообщили в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси также сообщил, что в районе проведения ремонтных работ идет разминирование, которое должно обеспечить безопасный доступ ремонтных бригад.

При этом следует обратить внимание, что за последние месяцы между Украиной и РФ объявлялось уже несколько локальных прекращений огня, во время которых ремонтные бригады восстанавливали поврежденные линии электропередач.

По словам собеседника, военные представители сторон смогли достичь "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как именно будет функционировать режим прекращения огня. Речь идет о ключевых технических параметрах – от линий разграничения до критериев, по которым будут фиксироваться нарушения. В то же время политическая часть переговоров остается напряженной. Несмотря на осторожный оптимизм военных, окончательные решения должны быть приняты на уровне политического руководства.



