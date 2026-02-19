logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Перемир'я стає реальним: військові США, України та Росії наблизилися до ключової угоди
commentss НОВИНИ Всі новини

Перемир'я стає реальним: військові США, України та Росії наблизилися до ключової угоди

CNN пише про те, що у Женеві знайшли основу припинення вогню, але політичний конфлікт залишається на межі зриву

19 лютого 2026, 08:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією у Женеві досягнуто помітного прогресу у розробці механізму припинення вогню. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

Перемир'я стає реальним: військові США, України та Росії наблизилися до ключової угоди

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовника, військові представники сторін змогли досягти "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як саме функціонуватиме режим припинення вогню. Йдеться про ключові технічні параметри – від ліній розмежування до критеріїв, за якими фіксуватимуться порушення.

Натомість політична частина переговорів залишається напруженою. Незважаючи на обережний оптимізм військових, остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні політичного керівництва.

Військові консультації проходили за участю спецпредставників президента Дональда Трампа – Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера. З боку армії США переговори курирували міністр армії Ден Дрісколл та командувач Європейського командування генерал Алекс Гринкевич.

Головним завданням військових було узгодити базові умови, які можуть лягти в основу майбутньої політичної угоди. Зокрема, обговорювалися практичні механізми контролю за перемир'ям та порядок реагування на можливі порушення.

За інформацією джерел, наступна зустріч може відбутися вже найближчими тижнями. Це свідчить про те, що переговорний процес триває, незважаючи на політичні розбіжності, що зберігаються.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін упевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Про це пише The New York Times з посиланням на західну розвідку.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-news-02-18-26?post-id=cmlsl9z9q00003b6p0f5fv9gx
Теги:

Новини

Всі новини