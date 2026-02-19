На тристоронніх переговорах між Україною, США та Росією у Женеві досягнуто помітного прогресу у розробці механізму припинення вогню. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовника, військові представники сторін змогли досягти "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як саме функціонуватиме режим припинення вогню. Йдеться про ключові технічні параметри – від ліній розмежування до критеріїв, за якими фіксуватимуться порушення.

Натомість політична частина переговорів залишається напруженою. Незважаючи на обережний оптимізм військових, остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні політичного керівництва.

Військові консультації проходили за участю спецпредставників президента Дональда Трампа – Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера. З боку армії США переговори курирували міністр армії Ден Дрісколл та командувач Європейського командування генерал Алекс Гринкевич.

Головним завданням військових було узгодити базові умови, які можуть лягти в основу майбутньої політичної угоди. Зокрема, обговорювалися практичні механізми контролю за перемир'ям та порядок реагування на можливі порушення.

За інформацією джерел, наступна зустріч може відбутися вже найближчими тижнями. Це свідчить про те, що переговорний процес триває, незважаючи на політичні розбіжності, що зберігаються.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін упевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Про це пише The New York Times з посиланням на західну розвідку.



