Перемирие становится реальным: военные США, Украины и России приблизились к ключевому соглашению

На трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией в Женеве достигнут заметный прогресс в разработке механизма прекращения огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По словам собеседника, военные представители сторон смогли добиться "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как именно будет функционировать режим прекращения огня. Речь идет о ключевых технических параметрах – от линий разграничения до критериев, по которым будут фиксироваться нарушения.

В то же время политическая часть переговоров остается напряженной. Несмотря на осторожный оптимизм военных, окончательные решения должны быть приняты на уровне политического руководства.

Военные консультации проходили при участии спецпредставителей президента Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Со стороны армии США переговоры курировали министр армии Дэн Дрисколл и командующий Европейским командованием генерал Алекс Гринкевич.

Главной задачей военных было согласовать базовые условия, которые могут лечь в основу будущего политического соглашения. В частности, обсуждались практические механизмы контроля за перемирием и порядок реагирования на возможные нарушения.

По информации источников, следующая встреча может состояться уже в ближайшие недели. Это свидетельствует о том, что переговорный процесс продолжается, несмотря на сохраняющиеся политические разногласия.

