Україна створила секретну ескадрилью F-16 з іноземних пілотів: вона має важливе завдання

Україна створила окрему міжнародну ескадрилью винищувачів F-16 Fighting Falcon, до складу якої увійшли українські льотчики та ветерани зі США й Нідерландів. За даними видання Intelligence Online, підрозділ сформували в режимі максимальної секретності кілька тижнів тому. Його ключова місія полягає у посиленні захисту неба над Києвом і Київською областю.

Україна створила ескадрилью F-16 з іноземних пілотів. Фото з відкритих джерел

Як пише Intelligence Online, більшість іноземних пілотів мають бойовий досвід операцій на Близькому Сході та в Афганістані. Вони працюють за короткостроковими контрактами у шість місяців з можливістю продовження та формально не інтегровані в структуру управління Повітряних сил. Водночас у бойових завданнях діють спільно з українськими екіпажами.

Ескадрилья залучена до регулярних повітряних патрулювань, часто у нічний час. Серед головних цілей винищувачів F-16 вважаються крилаті ракети типу "Калібр" і Х-101, а також ударні безпілотники, що атакують енергетичну та цивільну інфраструктуру столиці. Такий формат чергування дозволяє швидко реагувати на повітряні загрози.

"Внесок західних ветеранів вважається найбільш важливим у сфері високотехнологічних компонентів... За даними кількох джерел, близьких до Генерального штабу, українські екіпажі вже мали уявлення про ці складові, але лише частково, через відсутність багаторічної підготовки на подібних західних системах", – пишуть аналітики.

Важливою перевагою західних ветеранів є досвід роботи з високотехнологічними компонентами F-16, зокрема прицільними контейнерами виробництва Lockheed Martin. Ці системи дають змогу виявляти та супроводжувати цілі навіть за складних погодних умов і вночі. Саме ці якості потребують багаторічної підготовки, яка є в іноземних пілотів.

За даними Intelligence Online, до ескадрильї приєдналися випускники провідних європейських шкіл бойової авіації з Нідерландів, які відомі підготовкою з перехоплення та сучасного повітряного бою. Також їм компанію складають американські льотчики. Завдяки цьому українські пілоти, які починали кар’єру на радянських літаках, отримують можливість швидше опановувати західні системи та стандарти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські F-16 полюватимуть по-новому. Винищувачі отримали нову зброю.

Також "Коментарі" писали про те, коли Україна отримає винищувачі Gripen.