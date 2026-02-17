Украина создала секретную эскадрилью F-16 из иностранных пилотов: она имеет важную задачу

Украина создала отдельную международную эскадрилью истребителей F-16 Fighting Falcon, в состав которой вошли украинские лётчики и ветераны из США и Нидерландов. По данным издания Intelligence Online, подразделение было сформировано в режиме максимальной секретности несколько недель назад. Его ключевая миссия состоит в усилении защиты неба над Киевом и Киевской областью.

Украина создала эскадрилью F-16 из иностранных пилотов. Фото из открытых источников

Как пишет Intelligence Online, большинство иностранных пилотов имеют боевой опыт операций на Ближнем Востоке и в Афганистане. Они работают по краткосрочным контрактам в шесть месяцев с возможностью продления и формально не интегрированы в структуру управления Воздушных сил. В то же время в боевых задачах действуют совместно с украинскими экипажами.

Эскадрилья вовлечена в регулярные воздушные патрулирования, часто в ночное время. Среди главных целей истребителей F-16 числятся крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101, а также ударные беспилотники, атакующие энергетическую и гражданскую инфраструктуру столицы. Такой формат чередования позволяет быстро реагировать на воздушные угрозы.

"Вклад западных ветеранов считается наиболее важным в сфере высокотехнологичных компонентов... По данным нескольких источников, близких к Генеральному штабу, украинские экипажи уже имели представление об этих составляющих, но лишь частично, из-за отсутствия многолетней подготовки на подобных западных системах", — пишут аналитики.

Важным преимуществом западных ветеранов является опыт работы с высокотехнологичными компонентами F-16, в частности, прицельными контейнерами производства Lockheed Martin. Эти системы позволяют выявлять и сопровождать цели даже при сложных погодных условиях и ночью. Именно эти качества требуют многолетней подготовки, которая есть у иностранных пилотов.

По данным Intelligence Online, к эскадрилье присоединились выпускники ведущих европейских школ боевой авиации из Нидерландов, известные подготовкой по перехвату и современному воздушному бою. Также им компанию составляют американские лётчики. Благодаря этому украинские пилоты, начинавшие карьеру на советских самолетах, получают возможность быстрее овладевать западными системами и стандартами.

