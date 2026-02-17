Украина создала секретную эскадрилью F-16 из иностранных пилотов: она имеет важную задачу

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украина создала отдельную международную эскадрилью истребителей F-16 Fighting Falcon, в состав которой вошли украинские лётчики и ветераны из США и Нидерландов. По данным издания Intelligence Online, подразделение было сформировано в режиме максимальной секретности несколько недель назад. Его ключевая миссия состоит в усилении защиты неба над Киевом и Киевской областью.
Украина создала эскадрилью F-16 из иностранных пилотов. Фото из открытых источников
Как пишет Intelligence Online, большинство иностранных пилотов имеют боевой опыт операций на Ближнем Востоке и в Афганистане. Они работают по краткосрочным контрактам в шесть месяцев с возможностью продления и формально не интегрированы в структуру управления Воздушных сил. В то же время в боевых задачах действуют совместно с украинскими экипажами.
Эскадрилья вовлечена в регулярные воздушные патрулирования, часто в ночное время. Среди главных целей истребителей F-16 числятся крылатые ракеты типа "Калибр" и Х-101, а также ударные беспилотники, атакующие энергетическую и гражданскую инфраструктуру столицы. Такой формат чередования позволяет быстро реагировать на воздушные угрозы.
Важным преимуществом западных ветеранов является опыт работы с высокотехнологичными компонентами F-16, в частности, прицельными контейнерами производства Lockheed Martin. Эти системы позволяют выявлять и сопровождать цели даже при сложных погодных условиях и ночью. Именно эти качества требуют многолетней подготовки, которая есть у иностранных пилотов.
По данным Intelligence Online, к эскадрилье присоединились выпускники ведущих европейских школ боевой авиации из Нидерландов, известные подготовкой по перехвату и современному воздушному бою. Также им компанию составляют американские лётчики. Благодаря этому украинские пилоты, начинавшие карьеру на советских самолетах, получают возможность быстрее овладевать западными системами и стандартами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские F-16 будут охотиться по-новому. Истребители получили новое оружие.
Также "Комментарии" писали о том, когда Украина получит истребители Gripen.