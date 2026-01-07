Коли Україна нарешті отримає винищувачі Gripen: у Стокгольмі здивували умовою

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після того, як між Києвом і Москвою буде підписано мирну угоду. Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своїй офіційній заяві.

За словами прем’єра, під час нещодавньої зустрічі в Парижі, на якій були присутні представники "Коаліції бажаючих", Україна та США, було досягнуто значного прогресу в обговореннях щодо встановлення миру в Україні.

"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та всієї Європи", — зазначив Крістерссон.

Прем’єр Швеції підкреслив, що його країна може зробити конкретний внесок у забезпечення стабільності та безпеки в регіоні. До ключових кроків відносяться: постачання винищувачів Gripen для повітряного нагляду над Україною, надання морських ресурсів для очищення Чорного моря від мін та інших небезпечних предметів та продовження програм підготовки та навчання українських офіцерів.

Водночас Крістерссон зазначив, що виконання цих зобов’язань можливе лише за наявності певних умов: укладення мирної угоди, визначення чітких правил використання багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом.

"Швеція готова зробити свій внесок у мир і стабільність в Європі", — додав він.

