Коли Україна нарешті отримає винищувачі Gripen: у Стокгольмі здивували умовою

Обов’язковими умовами є укладення мирної угоди, визначення чітких правил для багатонаціональних сил та отримання офіційного схвалення парламентом

7 січня 2026, 08:55
Клименко Елена

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після того, як між Києвом і Москвою буде підписано мирну угоду. Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у своїй офіційній заяві.

Коли Україна нарешті отримає винищувачі Gripen: у Стокгольмі здивували умовою

Фото: з відкритих джерел

За словами прем’єра, під час нещодавньої зустрічі в Парижі, на якій були присутні представники "Коаліції бажаючих", Україна та США, було досягнуто значного прогресу в обговореннях щодо встановлення миру в Україні.

"Коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова сприяти гарантіям безпеки для України та всієї Європи", — зазначив Крістерссон. 

Прем’єр Швеції підкреслив, що його країна може зробити конкретний внесок у забезпечення стабільності та безпеки в регіоні. До ключових кроків відносяться: постачання винищувачів Gripen для повітряного нагляду над Україною, надання морських ресурсів для очищення Чорного моря від мін та інших небезпечних предметів та продовження програм підготовки та навчання українських офіцерів.

Водночас Крістерссон зазначив, що виконання цих зобов’язань можливе лише за наявності певних умов: укладення мирної угоди, визначення чітких правил використання багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом.

"Швеція готова зробити свій внесок у мир і стабільність в Європі", — додав він. 

Як вже писали "Коментарі", Чехія не планує припиняти реалізацію ініціативи щодо постачання великокаліберних боєприпасів для України. Прага й надалі виконуватиме координаційну роль у цьому проєкті, який стартував на початку 2024 року, однак кошти на придбання снарядів з державного бюджету країна виділяти не буде, повідомив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.  



