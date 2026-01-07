logo

Когда Украина наконец-то получит истребители Gripen: в Стокгольме удивили условием
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда Украина наконец-то получит истребители Gripen: в Стокгольме удивили условием

Обязательными условиями являются заключение мирного соглашения, определение четких правил для многонациональных сил и получение официального одобрения парламентом.

7 января 2026, 08:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после того, как между Киевом и Москвой будет подписано мирное соглашение. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем официальном заявлении.





По словам премьера, во время недавней встречи в Париже, на которой присутствовали представители "Коалиции желающих", Украина и США, был достигнут значительный прогресс в обсуждениях по установлению мира в Украине.

"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и всей Европы", — отметил Кристерссон.

Премьер Швеции подчеркнул, что его страна может внести конкретный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. К ключевым шагам относятся: снабжение истребителей Gripen для воздушного надзора над Украиной, предоставление морских ресурсов для очистки Черного моря от мин и других опасных предметов и продолжение программ подготовки и обучения украинских офицеров.

Кристерссон отметил, что выполнение этих обязательств возможно только при наличии определенных условий: заключения мирного соглашения, определения четких правил использования многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.

"Швеция готова внести свой вклад в мир и стабильность в Европе", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", Чехия не планирует прекращать реализацию инициативы по поставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины. Прага будет и дальше выполнять координационную роль в этом проекте, который стартовал в начале 2024 года, однако средства на приобретение снарядов из государственного бюджета страна выделять не будет, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.



