Когда Украина наконец-то получит истребители Gripen: в Стокгольме удивили условием

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после того, как между Киевом и Москвой будет подписано мирное соглашение. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем официальном заявлении.

Фото: из открытых источников

По словам премьера, во время недавней встречи в Париже, на которой присутствовали представители "Коалиции желающих", Украина и США, был достигнут значительный прогресс в обсуждениях по установлению мира в Украине.

"Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и всей Европы", — отметил Кристерссон.

Премьер Швеции подчеркнул, что его страна может внести конкретный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. К ключевым шагам относятся: снабжение истребителей Gripen для воздушного надзора над Украиной, предоставление морских ресурсов для очистки Черного моря от мин и других опасных предметов и продолжение программ подготовки и обучения украинских офицеров.

Кристерссон отметил, что выполнение этих обязательств возможно только при наличии определенных условий: заключения мирного соглашения, определения четких правил использования многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.

"Швеция готова внести свой вклад в мир и стабильность в Европе", — добавил он.

