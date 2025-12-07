logo_ukra

Українські F-16 полюватимуть по-новому: яку нову зброю отримали винищувачі
commentss НОВИНИ Всі новини

Українські F-16 полюватимуть по-новому: яку нову зброю отримали винищувачі

На українських винищувачах F-16 помітили ракети APKWS II та прицільний контейнер Sniper XP.

7 грудня 2025, 12:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Українські F-16, які виконують ключову роль у стримуванні російських ракетних та дронових атак, отримали нове озброєння, здатне суттєво підвищити ефективність повітряної оборони. На оприлюднених у мережі фотографіях винищувачі помічені з прицільними контейнерами Sniper XP та пусковими блоками LAU-131/A, що дозволяють застосовувати високоточні ракети APKWS II.

Українські F-16 полюватимуть по-новому: яку нову зброю отримали винищувачі

F-16 з ракетами APKWS II. Фото: The War Zone

Фахівці з ресурсу The War Zone називають нове озброєння "зміною правил гри". Протягом останніх місяців українські пілоти використовували дорогі ракети AIM-120 або AIM-9 для знищення безпілотників, хоча їхня вартість сягає сотень тисяч і навіть мільйона доларів. Натомість APKWS II, це модернізовані 70-мм ракети з лазерним наведенням, які коштують у середньому 20–25 тисяч доларів і створені саме для боротьби з малорозмірними повітряними цілями.

Система працює завдяки контейнеру Sniper, виробленому компанією Lockheed Martin. Він забезпечує ідентифікацію цілей, лазерне цілевказання та автоматичний супровід удень і вночі. Цей модуль дозволяє F-16 ефективно використовувати керовані боєприпаси проти дронів, крилатих ракет та наземних об’єктів. Україна могла отримати такі системи від партнерів, зокрема Данії, Норвегії та Нідерландів.

Українські F-16 полюватимуть по-новому: яку нову зброю отримали винищувачі - фото 2

F-16 з семизарядними блоками LAU-131/A, які пристосовані для використання ракет APKWS. Фото: ПС США

За інформацією The War Zone, ракета APKWS II складається з трьох компонентів: двигуна, бойової частини та дорогого навідного модуля, який коштує близько 15 тисяч доларів. Попри це, загальна вартість у декілька разів нижча за будь-яку ракету класу "повітря-повітря", що робить їх оптимальними для масованих атак російських дронів.

"Озброєння F-16 дешевими ракетами APKWS II може виявитися особливо важливим, якщо не вирішальним, кроком для України для захисту від майбутніх атак російських безпілотників та крилатих ракет", – пишуть експерти з The War Zone.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що міністр оборони США відповів, чому Україні не дали 20 тисяч ракет APKWS II.

Також "Коментарі" писали, що Повітряні сили України розробили нові тактики застосування F-16.



