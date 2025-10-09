Повітряні сили України розробили нові тактики застосування F-16

Українські Повітряні сили розробили нові тактики застосування винищувачів F-16, які дозволили забезпечити високу ефективність бойової роботи навіть у складних умовах війни. Про це йдеться у матеріалі американського видання Air & Space Forces Magazine, офіційного журналу Асоціації повітряно-космічних сил США.

Нова тактика ЗСУ

У статті зазначається, що попри постійні атаки Росії на українські аеродроми та спроби знищити інфраструктуру, жодна авіабаза ЗСУ не була зруйнована чи виведена з ладу. Автори публікації підкреслюють: це стало можливим завдяки гнучким і нестандартним підходам, які українські військові запровадили під час адаптації до умов повномасштабної війни.

Повітряні сили України активно використовують концепцію Agile Combat Employment (ACE) — “гнучке бойове застосування”, яку практикують у ВПС США. Вона передбачає розосереджене базування літаків, регулярне перебазування ескадрилій і мінімальну залежність від інфраструктури, що дозволяє постійно вводити противника в оману щодо місць розташування української авіації.

Американські експерти наголошують, що українські пілоти показали ефективність ACE у реальних бойових умовах краще, ніж це вдавалося на навчаннях або у симуляціях, довівши, що концепція дійсно працює на практиці.

Журнал підкреслює, що українські льотчики та технічний персонал продемонстрували надзвичайну адаптивність, навчившись працювати в умовах постійної загрози ракетних обстрілів. Цей досвід, за словами авторів, став не лише прикладом стійкості, а й "живою лабораторією повітряної війни", у якій формуються підходи, здатні змінити майбутнє авіаційних операцій.



У публікації також відзначається, що відсутність можливості американських пілотів спостерігати за роботою українських колег або брати участь у спільних операціях є “втраченим шансом” для США — адже саме український досвід сьогодні створює унікальні стандарти виживання й ефективності у війні проти технологічно сильного противника.



