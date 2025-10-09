logo_ukra

Повітряні сили України розробили нові тактики застосування F-16
Повітряні сили України розробили нові тактики застосування F-16

Українські Повітряні сили розробили інноваційні тактики використання F-16, які забезпечили високу ефективність авіації та зберегли всі бази неушкодженими попри атаки РФ

9 жовтня 2025, 20:59
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські Повітряні сили розробили нові тактики застосування винищувачів F-16, які дозволили забезпечити високу ефективність бойової роботи навіть у складних умовах війни. Про це йдеться у матеріалі американського видання Air & Space Forces Magazine, офіційного журналу Асоціації повітряно-космічних сил США.

Повітряні сили України розробили нові тактики застосування F-16

Нова тактика ЗСУ

У статті зазначається, що попри постійні атаки Росії на українські аеродроми та спроби знищити інфраструктуру, жодна авіабаза ЗСУ не була зруйнована чи виведена з ладу. Автори публікації підкреслюють: це стало можливим завдяки гнучким і нестандартним підходам, які українські військові запровадили під час адаптації до умов повномасштабної війни.

Повітряні сили України активно використовують концепцію Agile Combat Employment (ACE) — “гнучке бойове застосування”, яку практикують у ВПС США. Вона передбачає розосереджене базування літаків, регулярне перебазування ескадрилій і мінімальну залежність від інфраструктури, що дозволяє постійно вводити противника в оману щодо місць розташування української авіації.

Американські експерти наголошують, що українські пілоти показали ефективність ACE у реальних бойових умовах краще, ніж це вдавалося на навчаннях або у симуляціях, довівши, що концепція дійсно працює на практиці.

Журнал підкреслює, що українські льотчики та технічний персонал продемонстрували надзвичайну адаптивність, навчившись працювати в умовах постійної загрози ракетних обстрілів. Цей досвід, за словами авторів, став не лише прикладом стійкості, а й "живою лабораторією повітряної війни", у якій формуються підходи, здатні змінити майбутнє авіаційних операцій.

У публікації також відзначається, що відсутність можливості американських пілотів спостерігати за роботою українських колег або брати участь у спільних операціях є “втраченим шансом” для США — адже саме український досвід сьогодні створює унікальні стандарти виживання й ефективності у війні проти технологічно сильного противника.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку тривають інтенсивні бої — противник продовжує кидати у бій свої резерви, намагаючись прорвати оборону українських сил, однак більшість таких спроб закінчується великими втратами. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов із позивним "Осман".



Джерело: https://www.airandspaceforces.com/ukraines-f-16-force-innovation-impact-and-resolve-in-the-face-of-aggression/
