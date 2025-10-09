Пекло на Покровському напрямку: військовий прокоментував ситуацію

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої — противник продовжує кидати у бій свої резерви, намагаючись прорвати оборону українських сил, однак більшість таких спроб закінчується великими втратами. Про це повідомив військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Обстановка на Покровському напрямку

За його словами, останніми днями російські підрозділи активно намагаються перекидати техніку в одному напрямку, щоб доставити піхоту якомога ближче до українських позицій. Такий підхід пов’язаний із тим, що більшість піхотинців противника, здатних дістатися до лінії зіткнення пішки, уже виснажені й фактично не можуть виконувати бойові завдання.

"Осман" зазначає, що особливо складною залишається ситуація в районах із щільною забудовою — якщо противнику вдається прорватися туди, вибити його з таких позицій надзвичайно важко й ресурсоємно. Саме тому ворог намагається діяти дрібними групами по двоє, рухаючись від населеного пункту до населеного пункту, не затримуючи великі сили в лісосмугах, щоб уникнути втрат від українських дронів і артилерії.

Українські захисники також стикаються з труднощами в логістиці, адже ворожі БпЛА постійно контролюють дороги, ускладнюючи доставку боєприпасів і провізії. За словами військового, проїхати по трасах вдається переважно лише у погану, дощову погоду, коли безпілотники працюють гірше.

Для забезпечення підрозділів на передовій українські сили активно використовують бомбери для доставки продовольства, води та необхідних ресурсів. Ротації та заміни особового складу здебільшого проводяться пішим порядком, що додатково ускладнює умови на цій ділянці фронту.

"Ситуація на Покровському напрямку залишається дуже напруженою, ворог продовжує утилізувати свої сили, але українська оборона тримається, завдаючи окупантам значних втрат", — підсумував "Осман".

