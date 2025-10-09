Інфраструктура Росії буде знищена вщент: пекельна заява

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що у відповідь на удари по українській інфраструктурі Росія отримає симетричну відповідь і що інфраструктура агресора буде зруйнована; відповідальним за продовження вбивств і бойових дій Єрмак назвав виключно Володимира Путіна.

Єрмак анонсує нові удари України по Росії

У своїй публікації в соціальних мережах Єрмак підкреслив: за атаками на енергетичні та цивільні об’єкти України неодмінно слідуватиме реакція, спрямована на те, щоб позбавити противника можливостей продовжувати терор і воєнні дії. За його словами, "симетрична відповідь на удари по інфраструктурі" пришвидшить шлях до завершення війни.

Повідомлення Єрмака з’явилося на тлі серії масованих ударів по українських енергетичних об’єктах, що завдали масштабних руйнувань та вимкнень електропостачання в різних регіонах. Офіс президента вже неодноразово застерігав, що системні удари по цивільній інфраструктурі становлять загрозу не лише для України, але й для безпеки Європи, і натякав на необхідність адекватної відповіді.

Єрмак також прямо поклав відповідальність за продовження бойових дій на керівництво Росії, зазначивши, що саме президент РФ несе відповідальність за ескалацію і за те, що загибель людей триває. Ця позиція корелює з нещодавніми заявами керівництва держави про необхідність реагувати на удари по критичній інфраструктурі супротивника.

Інформацію про наслідки конкретних ударів та подальші кроки українського командування публічно уточнюватимуть пізніше — наразі тривають моніторинг і оцінка пошкоджень, а також координація дій з міжнародними партнерами.



