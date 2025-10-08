Перші пологи на платформі Twitch: жінка народила дитину у прямому ефірі

Рубрики
Ткачова Марія
Американська стрімерка Fandy увійшла в історію Twitch, ставши першою жінкою, яка народила дитину наживо під час трансляції. Її донька з’явилася на світ 7 жовтня, а пряму трансляцію події дивилися понад 29 тисяч глядачів одночасно.
Пологи в прямому ефірі на Twitch
Народження дитини стало справжнім онлайн-феноменом — користувачі чату активно підтримували Fandy під час пологів, а після народження немовляти саме вони допомогли обрати ім’я для дівчинки. Дитину назвали Луною.
Пологи проходили у форматі водних домашніх пологів, у присутності акушерки та близьких людей. Весь процес транслювався протягом 8,5 годин, і за цей час стрімерка отримала тисячі повідомлень підтримки від глядачів і колег по платформі.
Подію також прокоментував генеральний директор Twitch Ден Кленсі, який особисто привітав Fandy із народженням доньки.
Цей ефір став одним із найрезонансніших в історії Twitch, адже вперше платформа — відома насамперед як простір для геймінгу — перетворилася на місце, де користувачі стали свідками справжнього народження життя.