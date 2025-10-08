logo_ukra

Перші пологи на платформі Twitch: жінка народила дитину у прямому ефірі
Перші пологи на платформі Twitch: жінка народила дитину у прямому ефірі

Американська стрімерка народила дитину в прямому ефірі на Twitch — перші пологи в історії платформи

8 жовтня 2025, 21:15
Ткачова Марія

Американська стрімерка Fandy увійшла в історію Twitch, ставши першою жінкою, яка народила дитину наживо під час трансляції. Її донька з’явилася на світ 7 жовтня, а пряму трансляцію події дивилися понад 29 тисяч глядачів одночасно.

Перші пологи на платформі Twitch: жінка народила дитину у прямому ефірі

Пологи в прямому ефірі на Twitch

Народження дитини стало справжнім онлайн-феноменом — користувачі чату активно підтримували Fandy під час пологів, а після народження немовляти саме вони допомогли обрати ім’я для дівчинки. Дитину назвали Луною.

Пологи проходили у форматі водних домашніх пологів, у присутності акушерки та близьких людей. Весь процес транслювався протягом 8,5 годин, і за цей час стрімерка отримала тисячі повідомлень підтримки від глядачів і колег по платформі.

Подію також прокоментував генеральний директор Twitch Ден Кленсі, який особисто привітав Fandy із народженням доньки.

Цей ефір став одним із найрезонансніших в історії Twitch, адже вперше платформа — відома насамперед як простір для геймінгу — перетворилася на місце, де користувачі стали свідками справжнього народження життя.

Джерело: https://m.twitch.tv/videos/2585966702
