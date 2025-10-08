logo_ukra

Росія щиро почала погрожувати США: через що скандал

Москва пригрозила США “тяжкими наслідками” у разі передачі Україні ракет Tomahawk

8 жовтня 2025, 17:26
Росія офіційно пригрозила Вашингтону “серйозними наслідками”, якщо США ухвалять рішення передати Україні крилаті ракети Tomahawk. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, коментуючи обговорення можливого пакету допомоги Києву.

Росія щиро почала погрожувати США: через що скандал

Погрози в бік США через допомогу Україні

Рябков у своїй заяві, яку поширили російські пропагандистські ЗМІ, звернувся до Білого дому та Пентагону, закликавши їх “тверезо, відповідально і зважено підходити до питання”, адже, за його словами,

"гіпотетичне застосування таких систем можливе лише за прямої участі американського персоналу".


У Москві традиційно назвали потенційне постачання “серйозним витком ескалації”, а президент РФ Володимир Путін пригрозив, що це “погіршить відносини між Росією та США”.

На цей момент США ще не ухвалили остаточного рішення щодо передачі ракет Tomahawk українській армії. За даними американських ЗМІ, президент Дональд Трамп планує уточнити у Києва, які саме цілі Україна могла б вражати цими ракетами.

Ракети Tomahawk мають дальність ураження до 1600 км і можуть запускатися як із наземних, так і з морських платформ. Їхнє потенційне використання Україною могло б суттєво розширити радіус ураження російських військових об’єктів, що й викликає паніку в Кремлі.

Аналітики зазначають, що реакція Москви — спроба тиску на Вашингтон та чергове залякування “червоними лініями”, які Росія систематично змінює, коли Захід постачає Україні нову зброю.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що сьогодні 8 жовтня в місті Суми пролунали вибухи, зафіксовано влучання в дах багатоквартирного будинку. Про це повідомив секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.



