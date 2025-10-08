logo

Россия искренне начала угрожать США: из-за чего скандал

Москва пригрозила США "тяжелыми последствиями" в случае передачи Украине ракет Tomahawk

8 октября 2025, 17:26
Автор:
Ткачова Марія

Россия официально пригрозила Вашингтону "серьезными последствиями", если США примут решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя обсуждение возможного пакета помощи Киеву.

Россия искренне начала угрожать США: из-за чего скандал

Угрозы в сторону США из-за помощи Украине

Рябков в своем заявлении, распространенном российскими пропагандистскими СМИ, обратился в Белый дом и Пентагон, призвав их "трезво, ответственно и взвешенно подходить к вопросу", ведь, по его словам,

"гипотетическое применение таких систем возможно только при прямом участии американского персонала".


В Москве традиционно назвали потенциальное снабжение "серьезным витком эскалации", а президент РФ Владимир Путин пригрозил, что это "ухудшит отношения между Россией и США".

В настоящее время США еще не приняли окончательного решения о передаче ракет Tomahawk украинской армии. По данным американских СМИ, президент Дональд Трамп планирует уточнить у Киева, какие именно цели Украина могла бы поражать этими ракетами.

Ракеты Tomahawk имеют дальность поражения до 1600 км и могут запускаться как с наземных, так и с морских платформ. Их потенциальное использование Украины могло бы существенно расширить радиус поражения российских военных объектов, что и вызывает панику в Кремле.

Аналитики отмечают, что реакция Москвы — попытка давления на Вашингтон и очередное запугивание красными линиями, которые Россия систематически меняет, когда Запад поставляет Украине новое оружие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сегодня 8 октября в городе Сумы раздались взрывы, зафиксировано попадание в крышу многоквартирного дома. Об этом сообщил секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь.



Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/68e62d7d9a7947ba6b117a07
