Взрывы в Сумах: попадание в жилой дом

Сегодня 8 октября в городе Сумы раздались взрывы, зафиксировано попадание в крышу многоквартирного дома. Об этом сообщил секретарь Сумского городского совета Артём Кобзарь.

Попадание в жилой дом

"По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все службы", — отметил чиновник.





На фоне утренних и вечерних обстрелов в регионе возбуждена работа железнодорожного сообщения, сообщила Укрзализныця. Из-за повреждений инфраструктуры задерживаются поезда в направлениях Сум, Нежина и Шостки.

В частности, по обновленным данным:

• Сумы — Киев опаздывает на 4 часа;

• Киев – Сумы – на 5 часов;

• рейсы в Шостку — на 3–4 часа.

Пассажирские поезда курсируют под резервными тепловозами и объездными маршрутами.



Пригородные рейсы выполняются по графику, кроме направлений Фастов – Славутич и Конотоп – Фастов, где задержка составляет более 6 часов.



Также ограничено движение на станцию Носовка — 7 рейсов будут курсировать с временными изменениями, а для пассажиров организована шаттл-доставка в Нежин.



Укрзализныця сообщает, что сегодня отменен рейс Киев-Волынский — Нежин, а завтра не будет курсировать обратный поезд Нежин — Киев-Волынский.



Спасательные службы ликвидируют последствия обстрелов, власти призывают жителей оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.



