Відсвяткував день народження: Кличко звільняє Поворозника

Першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника буде звільнено. Мер столиці Віталій Кличко направив відповідне подання до Кабінету Міністрів та Офісу президента, повідомили у пресслужбі КМДА.

Клично звільняє Поворозника

Рішення стало продовженням історії, яка викликала широкий резонанс навесні цього року.

Що сталося:

У ніч на 24 квітня росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Києва, унаслідок якого загинули 12 людей, десятки отримали поранення. Наступного дня в столиці було оголошено день жалоби.

Однак журналісти видання Informer заявили, що в цей день Поворозник нібито зібрав чиновників на святкування власного дня народження. За їхніми даними, “вечірка” проходила в робочий час і на комунальній території.

Реакція чиновника:

Сам Поворозник назвав публікацію "брудною маніпуляцією", заявивши, що журналісти спотворили факти. Втім, уже у червні його відсторонили від виконання обов’язків на період службового розслідування.

Подальші дії:

Після завершення перевірки Кличко ухвалив рішення ініціювати звільнення свого заступника. Подання на його усунення передано до уряду та Офісу президента, які мають ухвалити остаточне рішення.

Поворозник обіймав посаду першого заступника голови КМДА з 2017 року та відповідав за питання розвитку інфраструктури й житлово-комунального господарства столиці.

