Отпраздновал день рождения: Кличко увольняет Поворозника

Ткачова Марія
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник будет уволен. Мэр столицы Виталий Кличко направил соответствующее представление в Кабинет Министров и Офис президента, сообщили в пресс-службе КГГА.
Кличко увольняет Поворозника
Решение стало продолжением истории, вызвавшей широкий резонанс весной этого года.
Что произошло:
В ночь на 24 апреля россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел Киева, в результате которого погибли 12 человек, десятки получили ранения. На следующий день в столице был объявлен день траура.
Однако журналисты издания Informer заявили, что в этот день Поворозник якобы собрал чиновников на празднование собственного дня рождения. По их данным, "вечерка" проходила в рабочее время и на коммунальной территории.
Реакция чиновника:
Сам Поворозник назвал публикацию "грязной манипуляцией", заявив, что журналисты исказили факты. Впрочем, уже в июне он был отстранен от исполнения обязанностей на период служебного расследования.
Дальнейшие действия:
После завершения проверки Кличко принял решение инициировать увольнение своего зама. Представление на его устранение передано правительству и Офису президента, которые должны принять окончательное решение.
Поворозник занимал должность первого замглавы КГГА с 2017 года и отвечал за вопросы развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства столицы.