Отпраздновал день рождения: Кличко увольняет Поворозника

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник будет уволен. Мэр столицы Виталий Кличко направил соответствующее представление в Кабинет Министров и Офис президента, сообщили в пресс-службе КГГА.

Кличко увольняет Поворозника

Решение стало продолжением истории, вызвавшей широкий резонанс весной этого года.

Что произошло:

В ночь на 24 апреля россия осуществила массированный ракетно-дроновый обстрел Киева, в результате которого погибли 12 человек, десятки получили ранения. На следующий день в столице был объявлен день траура.

Однако журналисты издания Informer заявили, что в этот день Поворозник якобы собрал чиновников на празднование собственного дня рождения. По их данным, "вечерка" проходила в рабочее время и на коммунальной территории.

Реакция чиновника:

Сам Поворозник назвал публикацию "грязной манипуляцией", заявив, что журналисты исказили факты. Впрочем, уже в июне он был отстранен от исполнения обязанностей на период служебного расследования.

Дальнейшие действия:

После завершения проверки Кличко принял решение инициировать увольнение своего зама. Представление на его устранение передано правительству и Офису президента, которые должны принять окончательное решение.

Поворозник занимал должность первого замглавы КГГА с 2017 года и отвечал за вопросы развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства столицы.

