Вибухи у Сумах: влучання в житловий будинок

Вибухи у Сумах: влучання у житловий будинок, пошкоджено дах — затримуються поїзди в області

8 жовтня 2025, 17:12
Сьогодні 8 жовтня в місті Суми пролунали вибухи, зафіксовано влучання в дах багатоквартирного будинку. Про це повідомив секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

Вибухи у Сумах: влучання в житловий будинок

Влучання в житловий будинок

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі служби", — зазначив посадовець.


На тлі ранкових і вечірніх обстрілів у регіоні порушено роботу залізничного сполучення, повідомила Укрзалізниця. Через пошкодження інфраструктури затримуються потяги в напрямках Сум, Ніжина та Шостки.

Зокрема, за оновленими даними:

• Суми — Київ запізнюється на 4 години;

• Київ — Суми — на 5 годин;

• рейси до Шостки — на 3–4 години.

Пасажирські потяги курсують під резервними тепловозами та об’їзними маршрутами.

Приміські рейси виконуються за графіком, окрім напрямків Фастів — Славутич та Конотоп — Фастів, де затримка становить понад 6 годин.

Також обмежено рух до станції Носівка — 7 рейсів курсуватимуть із тимчасовими змінами, а для пасажирів організовано шатл-доставку до Ніжина.

Укрзалізниця повідомляє, що сьогодні скасовано рейс Київ-Волинський — Ніжин, а завтра не курсуватиме зворотний поїзд Ніжин — Київ-Волинський.

Рятувальні служби ліквідовують наслідки обстрілів, влада закликає мешканців залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5075
