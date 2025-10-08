Первые роды на платформе Twitch: женщина родила ребенка в прямом эфире

Рубрики
Ткачова Марія
Американская стримерка Fandy вошла в историю Twitch, став первой женщиной, родившей ребенка вживую во время трансляции. Ее дочь появилась на свет 7 октября, а прямую трансляцию события смотрели более 29 тысяч зрителей одновременно.
Роды в прямом эфире на Twitch
Рождение ребенка стало настоящим онлайн-феноменом – пользователи чата активно поддерживали Fandy во время родов, а после рождения младенца именно они помогли выбрать имя для девочки. Ребенка назвали Луной.
Роды проходили в формате водных домашних родов, присутствии акушерки и близких людей. Весь процесс транслировался в течение 8,5 часов, и за это время триммер получила тысячи сообщений поддержки от зрителей и коллег по платформе.
Событие также прокомментировал генеральный директор Twitch Дэн Клэнси, лично поздравивший Fandy с рождением дочери.
Этот эфир стал одним из самых резонансных в истории Twitch, ведь впервые платформа — известная, прежде всего, как пространство для гейминга — превратилась в место, где пользователи стали свидетелями настоящего рождения жизни.