Инфраструктура России будет уничтожена: адское заявление

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в ответ на удары по украинской инфраструктуре Россия получит симметричный ответ и что инфраструктура агрессора будет разрушена; ответственным за продолжение убийств и боевых действий Ермак назвал исключительно Владимира Путина.

Ермак анонсирует новые удары Украины по России

В своей публикации в социальных сетях Ермак подчеркнул: за атаками на энергетические и гражданские объекты Украины непременно следует реакция, направленная на то, чтобы лишить противника возможностей продолжать террор и военные действия. По его словам, "симметричный ответ на удары по инфраструктуре" ускорит путь к завершению войны.

Сообщение Ермака появилось на фоне серии массированных ударов по украинским энергетическим объектам, нанесшим масштабные разрушения и отключения электроснабжения в разных регионах. Офис президента уже неоднократно предостерег, что системные удары по гражданской инфраструктуре представляют угрозу не только Украине, но и безопасности Европы, и намекал на необходимость адекватного ответа.

Ермак также прямо возложил ответственность за продление боевых действий на руководство России, отметив, что именно президент РФ несет ответственность за эскалацию и за то, что гибель людей продолжается. Эта позиция коррелирует с недавними заявлениями руководства государства о необходимости реагировать на удары по критической инфраструктуре противника.

Информацию о последствиях конкретных ударов и дальнейших шагах украинского командования будут публично уточнять позже — продолжаются мониторинг и оценка повреждений, а также координация действий с международными партнерами.



