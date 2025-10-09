Ад на Покровском направлении: военный прокомментировал ситуацию

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои – противник продолжает бросать в бой свои резервы, пытаясь прорвать оборону украинских сил, однако большинство таких попыток заканчивается большими потерями. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Обстановка на Покровском направлении

По его словам, в последние дни российские подразделения активно пытаются опрокидывать технику в одном направлении, чтобы доставить пехоту как можно ближе к украинским позициям. Такой подход связан с тем, что большинство пехотинцев противника, способных добраться до линии столкновения пешком, уже измотаны и фактически не могут выполнять боевые задания.

Осман отмечает, что особенно сложной остается ситуация в районах с плотной застройкой — если противнику удается прорваться туда, выбить его с таких позиций чрезвычайно трудно и ресурсоемко. Именно поэтому враг пытается действовать мелкими группами по два, двигаясь от населенного пункта к населенному пункту, не задерживая большие силы в лесополосах, чтобы избежать потерь от украинских дронов и артиллерии.

Украинские защитники также сталкиваются с трудностями в логистике, ведь вражеские БПЛА постоянно контролируют дороги, усложняя доставку боеприпасов и провизии. По словам военного, проехать по трассам удается преимущественно только в плохую, дождливую погоду, когда беспилотники работают хуже.

Для обеспечения подразделений на передовые украинские силы активно используют бомберы для доставки продовольствия, воды и необходимых ресурсов. Ротации и замены личного состава обычно проводятся пешим порядком, что дополнительно усложняет условия на этом участке фронта.

"Ситуация на Покровском направлении остается очень напряженной, враг продолжает утилизировать свои силы, но украинская оборона держится, нанося оккупантам значительные потери", — подытожил Осман.

