Воздушные силы Украины разработали новые тактики применения F-16
НОВОСТИ

Воздушные силы Украины разработали новые тактики применения F-16

Украинские Воздушные силы разработали инновационные тактики использования F-16, которые обеспечили высокую эффективность авиации и сохранили все базы невредимыми, несмотря на атаки РФ

9 октября 2025, 20:59
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские воздушные силы разработали новые тактики применения истребителей F-16, которые позволили обеспечить высокую эффективность боевой работы даже в сложных условиях войны. Об этом говорится в материале американского издания Air&Space Forces Magazine, официального журнала Ассоциации воздушно-космических сил США.

Воздушные силы Украины разработали новые тактики применения F-16

Новая тактика ВСУ

В статье отмечается, что, несмотря на постоянные атаки России на украинские аэродромы и попытки уничтожить инфраструктуру, ни одна авиабаза ВСУ не была разрушена или выведена из строя. Авторы публикации подчеркивают: это стало возможным благодаря гибким и нестандартным подходам, которые украинские военные ввели при адаптации к условиям полномасштабной войны.

Воздушные силы Украины активно используют концепцию Agile Combat Employment (ACE) — "гибкое боевое применение", практикуемую в ВВС США. Она предусматривает рассредоточенное базирование самолетов, регулярное перебазирование эскадрилий и минимальную зависимость от инфраструктуры, что позволяет постоянно вводить противника в заблуждение по поводу мест расположения украинской авиации.

Американские эксперты отмечают, что украинские пилоты показали эффективность ACE в реальных боевых условиях лучше, чем это удавалось на учениях или симуляциях, доказав, что концепция действительно работает на практике.

Журнал подчеркивает, что украинские лётчики и технический персонал продемонстрировали чрезвычайную адаптивность, научившись работать в условиях постоянной угрозы ракетных обстрелов. Этот опыт, по словам авторов, стал не только примером устойчивости, но и живой лабораторией воздушной войны, в которой формируются подходы, способные изменить будущее авиационных операций.

В публикации также отмечается, что отсутствие возможности американских пилотов наблюдать за работой украинских коллег или участвовать в совместных операциях является "упущенным шансом" для США, ведь именно украинский опыт сегодня создает уникальные стандарты выживания и эффективности в войне против технологически сильного противника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении продолжаются интенсивные бои — противник продолжает бросать в бой свои резервы, пытаясь прорвать оборону украинских сил, однако большинство таких попыток заканчивается большими потерями. Об этом сообщил военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Османом".



Источник: https://www.airandspaceforces.com/ukraines-f-16-force-innovation-impact-and-resolve-in-the-face-of-aggression/
