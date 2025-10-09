Воздушные силы Украины разработали новые тактики применения F-16

Украинские воздушные силы разработали новые тактики применения истребителей F-16, которые позволили обеспечить высокую эффективность боевой работы даже в сложных условиях войны. Об этом говорится в материале американского издания Air&Space Forces Magazine, официального журнала Ассоциации воздушно-космических сил США.

Новая тактика ВСУ

В статье отмечается, что, несмотря на постоянные атаки России на украинские аэродромы и попытки уничтожить инфраструктуру, ни одна авиабаза ВСУ не была разрушена или выведена из строя. Авторы публикации подчеркивают: это стало возможным благодаря гибким и нестандартным подходам, которые украинские военные ввели при адаптации к условиям полномасштабной войны.

Воздушные силы Украины активно используют концепцию Agile Combat Employment (ACE) — "гибкое боевое применение", практикуемую в ВВС США. Она предусматривает рассредоточенное базирование самолетов, регулярное перебазирование эскадрилий и минимальную зависимость от инфраструктуры, что позволяет постоянно вводить противника в заблуждение по поводу мест расположения украинской авиации.

Американские эксперты отмечают, что украинские пилоты показали эффективность ACE в реальных боевых условиях лучше, чем это удавалось на учениях или симуляциях, доказав, что концепция действительно работает на практике.

Журнал подчеркивает, что украинские лётчики и технический персонал продемонстрировали чрезвычайную адаптивность, научившись работать в условиях постоянной угрозы ракетных обстрелов. Этот опыт, по словам авторов, стал не только примером устойчивости, но и живой лабораторией воздушной войны, в которой формируются подходы, способные изменить будущее авиационных операций.



В публикации также отмечается, что отсутствие возможности американских пилотов наблюдать за работой украинских коллег или участвовать в совместных операциях является "упущенным шансом" для США, ведь именно украинский опыт сегодня создает уникальные стандарты выживания и эффективности в войне против технологически сильного противника.



