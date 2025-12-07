Украинские F-16 будут охотиться по-новому: какое новое оружие получили истребители

Украинские F-16, выполняющие ключевую роль в сдерживании российских ракетных и дроновых атак, получили новое вооружение, способное существенно повысить эффективность воздушной обороны. На обнародованных в сети фотографиях истребители подмечены с прицельными контейнерами Sniper XP и пусковыми блоками LAU-131/A, позволяющими применять высокоточные ракеты APKWS II.

F-16 с ракетами APKWS II. Фото: The War Zone

Специалисты ресурса The War Zone называют новое вооружение "изменением правил игры". В последние месяцы украинские пилоты использовали дорогие ракеты AIM-120 или AIM-9 для уничтожения беспилотников, хотя их стоимость достигает сотен тысяч и даже миллиона долларов. APKWS II, это модернизированные 70-мм ракеты с лазерной наводкой, которые стоят в среднем 20–25 тысяч долларов и созданы именно для борьбы с малоразмерными воздушными целями.

Система работает благодаря контейнеру Sniper, производимому компанией Lockheed Martin. Он обеспечивает идентификацию целей, лазерное целеуказание и автоматическое сопровождение день и ночь. Этот модуль позволяет F-16 эффективно использовать управляемые боеприпасы против дронов, крылатых ракет и наземных объектов. Украина могла получить такие системы от партнеров, включая Данию, Норвегию и Нидерланды.

F-16 с семизарядными блоками LAU-131/A, приспособленными для использования ракет APKWS. Фото: ВС США

По информации The War Zone, ракета APKWS II состоит из трех компонентов: двигателя, боевой части и дорогостоящего наводящего модуля, который стоит около 15 тысяч долларов. Несмотря на это, общая стоимость в несколько раз ниже любой ракеты класса "воздух-воздух", что делает их оптимальными для массированных атак российских дронов.

"Вооружение F-16 дешевыми ракетами APKWS II может оказаться особенно важным, если не решающим шагом для Украины для защиты от будущих атак российских беспилотников и крылатых ракет", — пишут эксперты The War Zone.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США ответил, почему Украине не дали 20 тысяч ракет APKWS II.

Также "Комментарии" писали, что Воздушные силы Украины разработали новые тактики применения F-16.