Україна попереджала Польщу про "Орєшнік": ракета вдарила неподалік кордону

Ракета "Орєшнік" якою Росія атакувала Україну вночі проти 9 січня, впала у Львівській області, неподалік кордону з Польщею.

Удар «Орєшніком» по Львівщині. Фото: з відкритих джерел

Перед ударом Київ попередив Варшаву про можливе застосування Росією цієї ракети. Тому польські військові підготували системи ППО та змогли відстежити траєкторію гіперзвукової цілі від моменту запуску. Про це пише польське видання RMF24.

Українська сторона попереджала польську про загрозу балістичних ракет середньої дальності. Київ також надав Варшаві інформацію про "Орєшнік" уже під час атаки.

Завдяки цьому оперативне командування Польщі заздалегідь знало параметри польоту та ймовірну ціль об'єкта. Ракету відстежували польські системи моніторингу повітряного простору.

За інформацією видання, у зв'язку з російським обстрілом Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило до бойової готовності наземні системи протиповітряної оборони.

Як повідомляв портал "Коментарі", на момент російського удару "Орєшніком" по Львівщині міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прямував до України та перебував неподалік Львова. На момент нападу на Львів Мацінка знаходився менш ніж за годину їзди від західноукраїнського міста. У Києві глава МЗС Чехії прокоментував російські удари та наголосив на необхідності припинення насильства.

Видання "Коментарі" також писало, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своїй заяві назвала удар Росії ракетою "Орєшнік" не лише ескалацією війни проти України, а й чітким сигналом для західних союзників — Європи та США. Каллас підкреслила, що подібні атаки демонструють небажання Кремля йти на мирні переговори.