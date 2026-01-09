Украина предупреждала Польшу об "Орешнике": ракета ударила недалеко от границы

Ракета "Орешник" которой Россия атаковала Украину ночью против 9 января, упала во Львовской области, недалеко от границы с Польшей.

Удар «Орешником» по Львовщине. Фото: из открытых источников

Перед ударом Киев предупредил Варшаву о возможном применении Россией этой ракеты. Поэтому польские военные подготовили системы ПВО и смогли отследить траекторию гиперзвуковой цели с момента запуска. Об этом пишет польское издание RMF24.

Украинская сторона предупреждала польскую об угрозе баллистических ракет средней дальности. Киев также предоставил Варшаве информацию об "Орешнике" уже во время атаки.

Благодаря этому оперативное командование Польши заранее знало параметры полета и цель объекта. Ракету отслеживали польские системы мониторинга воздушного пространства.

По информации издания, в связи с российскими обстрелами Оперативное командование Вооруженных сил Польши приводило к боевой готовности наземные системы противовоздушной обороны.

Как сообщал портал "Комментарии", на момент российского удара "Орешником" по Львовщине министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка направлялся в Украину и находился недалеко от Львова. На момент нападения на Львов Мацинка находился менее чем в часе езды от западноукраинского города. В Киеве глава МИД Чехии прокомментировал российские удары и отметил необходимость прекращения насилия.

Издание "Комментарии" также писало, что главная дипломат ЕС Кая Каллас в своем заявлении назвала удар России ракетой "Орешник" не только эскалацией войны против Украины, но и четким сигналом для западных союзников — Европы и США. Каллас подчеркнула, что подобные атаки демонстрируют нежелание Кремля идти на мирные переговоры.