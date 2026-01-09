Після удару РФ "Орешніком" терпіння не залишилося: до Заходу звернулися із жорстким ультиматумом

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своїй заяві наголосила, що удар Росії ракетою "Орєшнік" є не лише ескалацією війни проти України, а й чітким сигналом для західних союзників — Європи та США. Про це вона повідомила у мережі X, підкресливши, що подібні атаки демонструють небажання Кремля йти на мирні переговори.

Фото: з відкритих джерел

"Російська влада не прагне закінчення конфлікту, і відповідь Москви на будь-які дипломатичні ініціативи з боку міжнародної спільноти — це ще більше ракетних ударів та руйнувань", — зазначила Каллас.

Вона підкреслила, що ця "смертельна схема постійних масованих атак" триватиме доти, доки Україна не отримає достатню підтримку для ефективного протистояння.

Європейська дипломатка закликала держави-члени ЄС активізувати наявні ресурси систем протиповітряної оборони та якнайшвидше передати їх Україні. Окрім цього, Каллас запропонувала запровадити суворіші санкції проти РФ, щоб посилити тиск на Кремль і обмежити його здатність вести агресивні дії.

На тлі цього МЗС Латвії охарактеризувало нічний обстріл України як акт відвертого варварства та закликало міжнародну спільноту посилити максимальний тиск на державу-агресора. Латвійські дипломати наголосили, що застосування ракети "Орєшнік" є свідомим порушенням міжнародного права та фактично становить воєнний злочин проти цивільного населення.

Слід зазначити, що ніч на 9 січня ознаменувалася новою масованою атакою на столицю України. За попередніми даними, під час ударів загинули четверо людей, ще 25 отримали поранення. Інцидент вкотре демонструє, що Росія продовжує застосовувати тактику терору, спрямовану на мирних мешканців, та намагається посіяти страх і дестабілізувати ситуацію в регіоні.

