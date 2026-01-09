После удара РФ "Орешником" терпения не осталось: к Западу обратились с жестким ультиматумом

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас подчеркнула, что удар России ракетой "Орешник" является не только эскалацией войны против Украины, но и четким сигналом для западных союзников — Европы и США. Об этом она сообщила в сети X, подчеркнув, что подобные атаки демонстрируют нежелание Кремля идти на мирные переговоры.

Фото: из открытых источников

"Российские власти не стремятся к окончанию конфликта, и ответ Москвы на какие-либо дипломатические инициативы со стороны международного сообщества — это еще больше ракетных ударов и разрушений", — отметила Каллас.

Она подчеркнула, что эта "смертельная схема постоянных массированных атак" будет продолжаться до тех пор, пока Украина не получит достаточной поддержки для эффективного противостояния.

Европейская дипломатка призвала государства-члены ЕС активизировать существующие ресурсы систем противовоздушной обороны и как можно быстрее передать их Украине. Кроме того, Каллас предложила ввести более строгие санкции против РФ, чтобы усилить давление на Кремль и ограничить его способность вести агрессивные действия.

На фоне этого МИД Латвии охарактеризовал ночной обстрел Украины как акт откровенного варварства и призвал международное сообщество усилить максимальное давление на государство-агрессора. Латвийские дипломаты отметили, что применение ракеты "Орешник" является сознательным нарушением международного права и фактически составляет военное преступление против гражданского населения.

Следует отметить, что ночь на 9 января ознаменовалась новой массированной атакой на столицу Украины. По предварительным данным, во время ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения. Инцидент демонстрирует, что Россия продолжает применять тактику террора, направленную на мирных жителей, и пытается посеять страх и дестабилизировать ситуацию в регионе.

