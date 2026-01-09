На момент удару «Орєшніком» неподалік Львова перебував європейський міністр

На момент російського удару "Орєшніком" по Львівщині міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка прямував до України та перебував неподалік Львова.

Удар «Орєшніком» по Україні. Фото: з відкритих джерел

Чеський міністр прибув до Києва вранці 9 січня поїздом із польського Перемишля. Потяг трохи затримався через масовану російську ракетну атаку по Україні. Про це пише видання novinky.cz.

"На момент нападу на Львів Мацінка знаходився менш ніж за годину їзди від західноукраїнського міста", — йдеться у публікації.

У Києві глава МЗС Чехії прокоментував російські удари та наголосив на необхідності припинення насильства.

"Необхідно перестати вбивати, нападати, стріляти і таке інше", — сказав міністр.

За його словами, під час мирних переговорів часто трапляється тимчасова ескалація конфлікту, щоб та чи інша сторона "зберегла обличчя".

Разом з тим Петр Мацінка наголосив, що не вірить у версію про нібито українську атаку по резиденції диктатора РФ Володимира Путіна, якою Кремль намагається виправдати удар "Орєшніком" по Україні.

Як повідомляв портал "Коментарі", головна дипломатка ЄС Кая Каллас у своїй заяві наголосила, що удар Росії ракетою "Орєшнік" є не лише ескалацією війни проти України, а й чітким сигналом для західних союзників — Європи та США. Каллас підкреслила, що подібні атаки демонструють небажання Кремля йти на мирні переговори.

Європейська дипломатка закликала держави-члени ЄС активізувати наявні ресурси систем протиповітряної оборони та якнайшвидше передати їх Україні. Окрім цього, Каллас запропонувала запровадити суворіші санкції проти РФ, щоб посилити тиск на Кремль і обмежити його здатність вести агресивні дії.