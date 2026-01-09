logo

Главная Новости Общество Война с Россией На момент удара «Орешником» недалеко от Львова находился европейский министр
commentss НОВОСТИ Все новости

На момент удара «Орешником» недалеко от Львова находился европейский министр

Во время российского удара по Львову возле города находился министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка

9 января 2026, 16:24
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На момент российского удара "Орешником" по Львовщине министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка направлялся в Украину и находился недалеко от Львова.

На момент удара «Орешником» недалеко от Львова находился европейский министр

Удар «Орешником» по Украине. Фото: из открытых источников

Чешский министр прибыл в Киев утром 9 января на поезде из польского Перемышля. Поезд немного задержался из-за массированной российской ракетной атаки по Украине. Об этом пишет издание novinky.cz.

"На момент нападения на Львов Мацинка находился менее чем за час езды от западноукраинского города", — говорится в публикации.

В Киеве глава МИД Чехии прокомментировал российские удары и отметил необходимость прекращения насилия.

"Необходимо перестать убивать, нападать, стрелять и все такое", — сказал министр.

По его словам, во время мирных переговоров часто встречается временная эскалация конфликта, чтобы та или иная сторона "сохранила лицо".

Вместе с тем Петр Мацинка подчеркнул, что не верит в версию о якобы украинской атаке по резиденции диктатора РФ Владимира Путина, которой Кремль пытается оправдать удар "Орешником" по Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", главная дипломат ЕС Кая Каллас в своем заявлении подчеркнула, что удар России ракетой "Орешник" является не только эскалацией войны против Украины, но и четким сигналом для западных союзников — Европы и США. Каллас подчеркнула, что подобные атаки демонстрируют нежелание Кремля идти на мирные переговоры.

Европейская дипломатка призвала государства-члены ЕС активизировать существующие ресурсы систем противовоздушной обороны и как можно быстрее передать их Украине. Кроме того, Каллас предложила ввести более строгие санкции против РФ, чтобы усилить давление на Кремль и ограничить его способность вести агрессивные действия.



