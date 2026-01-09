На момент удара «Орешником» недалеко от Львова находился европейский министр

На момент российского удара "Орешником" по Львовщине министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка направлялся в Украину и находился недалеко от Львова.

Удар «Орешником» по Украине. Фото: из открытых источников

Чешский министр прибыл в Киев утром 9 января на поезде из польского Перемышля. Поезд немного задержался из-за массированной российской ракетной атаки по Украине. Об этом пишет издание novinky.cz.

"На момент нападения на Львов Мацинка находился менее чем за час езды от западноукраинского города", — говорится в публикации.

В Киеве глава МИД Чехии прокомментировал российские удары и отметил необходимость прекращения насилия.

"Необходимо перестать убивать, нападать, стрелять и все такое", — сказал министр.

По его словам, во время мирных переговоров часто встречается временная эскалация конфликта, чтобы та или иная сторона "сохранила лицо".

Вместе с тем Петр Мацинка подчеркнул, что не верит в версию о якобы украинской атаке по резиденции диктатора РФ Владимира Путина, которой Кремль пытается оправдать удар "Орешником" по Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", главная дипломат ЕС Кая Каллас в своем заявлении подчеркнула, что удар России ракетой "Орешник" является не только эскалацией войны против Украины, но и четким сигналом для западных союзников — Европы и США. Каллас подчеркнула, что подобные атаки демонстрируют нежелание Кремля идти на мирные переговоры.

Европейская дипломатка призвала государства-члены ЕС активизировать существующие ресурсы систем противовоздушной обороны и как можно быстрее передать их Украине. Кроме того, Каллас предложила ввести более строгие санкции против РФ, чтобы усилить давление на Кремль и ограничить его способность вести агрессивные действия.