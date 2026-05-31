Україна отримала нову потужну зброю: Зеленський розкрив деталі

Україна продовжує зміцнювати свою систему протиповітряної оборони на тлі інтенсивних російських атак. Президент Володимир Зеленський заявив, що країна отримала нову пускову установку зенітного ракетного комплексу IRIS-T від Німеччини. За його словами, вона вже підсилює захист українських міст і критичної інфраструктури.

Система IRIS-T. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час звернення наголосив, що підтримка міжнародних партнерів відіграє ключову роль у збереженні життів українців. За його словами, за останній тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, близько 1560 керованих авіабомб і понад 100 ракет різних типів, більшість із яких були спрямовані по цивільних об’єктах.

"Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці", — йдеться в заяві Зеленського.

IRIS-T — сучасна система протиповітряної оборони німецького виробництва, яка використовується для перехоплення повітряних цілей на малих і середніх висотах. Вона є частиною багаторівневої оборонної архітектури, яку Україна розбудовує разом із союзниками.

Крім Німеччини, Україна також отримала нові домовленості зі Швецією щодо посилення авіаційного компонента, зокрема в контексті поставок винищувачів Gripen. Окремо триває реалізація міжнародної програми PURL, яка передбачає додаткові внески партнерів на оборонні потреби.

Зеленський підкреслив, що антибалістичний захист залишається одним із головних пріоритетів Києва, а ефективна система ППО має не лише захищати населення, а й позбавляти Росію можливості тиску через повітряні удари.

"Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною", — підсумував президент.

