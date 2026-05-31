Росія готує новий масований удар по Україні: у США зробили критичне попередження

Росія найближчим часом може здійснити новий масований удар по Україні з застосуванням ракет та дронів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на дані української розвідки та заяви офіційних осіб.

Росія готує масований удар по Україні.

За інформацією аналітиків ISW, президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку Росії до нової великої атаки по країні. Він зазначив, що українська розвідка фіксує ознаки підготовки Росією масштабної атаки, однак точні терміни залишаються невідомими. Як вказують аналітики, раніше подібні попередження від Зеленського вже передували масованим обстрілам РФ з застосуванням більшої кількості ракет і безпілотників, ніж стандартні російські атаки.

ISW нагадує, що лише кілька днів тому Росія здійснила одну з найпотужніших атак, випустивши близько 90 ракет різних типів. У звіті підкреслюється, що такі удари мають системний характер і спрямовані на виснаження української енергетичної та оборонної інфраструктури.

На тлі нового загострення, Україна також активізувала дії проти військових об’єктів на території Росії. За даними ISW, українські сили завдали ударів по цілях у Ростовській області, зокрема в районі Таганрога. Повідомляється про ураження елементів ракетного комплексу "Іскандер", а також пошкодження авіаційної техніки, зокрема літаків Ту-142, які, за оцінками аналітиків, могли перебувати на зберіганні або допоміжних майданчиках.

Крім того, українські джерела повідомляють про удари по об’єктах паливної інфраструктури, включно з нафтобазами та терміналами, що забезпечують логістику російських військ.

