Россия готовит новый массированный удар по Украине: в США совершили критическое предупреждение

Россия в ближайшее время может осуществить новый массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), который ссылается на данные украинской разведки и заявления официальных лиц.

Россия готовит масштабную атаку по Украине. Фото из открытых источников

По информации аналитиков ISW, президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке России к новой атаке по стране. Он отметил, что украинская разведка фиксирует признаки подготовки Россией масштабной атаки, однако точные сроки остаются неизвестными. Как указывают аналитики, ранее подобные предупреждения от Зеленского уже предшествовали массированным обстрелам РФ с применением большего количества ракет и беспилотников, чем стандартные российские атаки.

ISW напоминает, что всего несколько дней назад Россия совершила одну из самых мощных атак, выпустив около 90 ракет различных типов. В отчете подчеркивается, что такие удары носят системный характер и направлены на истощение украинской энергетической и оборонной инфраструктуры.

На фоне нового обострения Украина также активизировала действия против военных объектов на территории России. По данным ISW, украинские силы нанесли удары по целям в Ростовской области, в том числе в районе Таганрога. Сообщается о поражении элементов ракетного комплекса "Искандер", а также повреждении авиационной техники, в частности, самолетов Ту-142, которые, по оценкам аналитиков, могли находиться на хранении или вспомогательных площадках.

Кроме того, украинские источники сообщают об ударах по объектам топливной инфраструктуры, включая нефтебазы и терминалы, обеспечивающие логистику российских войск.

