Украина получила новое мощное оружие: Зеленский раскрыл детали
Украина получила новое мощное оружие: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский сообщил о получении пусковой установки IRIS-T от Германии

31 мая 2026, 11:25
Slava Kot

Украина продолжает укреплять систему противовоздушной обороны на фоне интенсивных российских атак. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна получила новую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T от Германии. По его словам, она уже усиливает защиту украинских городов и критической инфраструктуры.

Система IRIS-T. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время обращения подчеркнул, что поддержка международных партнеров играет ключевую роль в сохранении жизней украинцев. По его словам, за последнюю неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, около 1560 управляемых авиабомб и более 100 ракет разных типов, большинство из которых были направлены по гражданским объектам.

"Каждый день мы работаем, чтобы защиты от российского террора было больше. Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря столь сильной поддержке", — говорится в заявлении Зеленского.

IRIS-T – современная система противовоздушной обороны немецкого производства, которая используется для перехвата воздушных целей на малых и средних высотах. Она является частью многоуровневой оборонной архитектуры, которую Украина строит вместе с союзниками.

Кроме Германии Украина также получила новые договоренности со Швецией по усилению авиационного компонента, в частности в контексте поставок истребителей Gripen. Отдельно идет реализация международной программы PURL, которая предусматривает дополнительные взносы партнеров на оборонные нужды.

Зеленский подчеркнул, что антибалистическая защита остается одним из главных приоритетов Киева, а эффективная система ПВО должна не только защищать население, но и лишать Россию возможности давления из-за воздушных ударов.

"Сильная ПВО может дать больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества. Благодарю всех партнеров, кто помогает, кто готов действенно реагировать на попытки Москвы расширять и эскалировать свою войну. Очень важно, чтобы там было понимание: выбирать войну – будет иметь последствия. Благодарен всем, кто с Украиной", — подытожил президент.

Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19291
