Украина получила новое мощное оружие: Зеленский раскрыл детали

Украина продолжает укреплять систему противовоздушной обороны на фоне интенсивных российских атак. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна получила новую пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T от Германии. По его словам, она уже усиливает защиту украинских городов и критической инфраструктуры.
Система IRIS-T. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время обращения подчеркнул, что поддержка международных партнеров играет ключевую роль в сохранении жизней украинцев. По его словам, за последнюю неделю Россия применила против Украины более 2300 ударных беспилотников, около 1560 управляемых авиабомб и более 100 ракет разных типов, большинство из которых были направлены по гражданским объектам.
IRIS-T – современная система противовоздушной обороны немецкого производства, которая используется для перехвата воздушных целей на малых и средних высотах. Она является частью многоуровневой оборонной архитектуры, которую Украина строит вместе с союзниками.
Кроме Германии Украина также получила новые договоренности со Швецией по усилению авиационного компонента, в частности в контексте поставок истребителей Gripen. Отдельно идет реализация международной программы PURL, которая предусматривает дополнительные взносы партнеров на оборонные нужды.
Зеленский подчеркнул, что антибалистическая защита остается одним из главных приоритетов Киева, а эффективная система ПВО должна не только защищать население, но и лишать Россию возможности давления из-за воздушных ударов.
