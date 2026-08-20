Україна готувала нову операцію "Павутину" проти Росії: що пішло не так

Україна на початку 2026 року розглядала проведення масштабної операції з використанням дронів зі штучним інтелектом, метою якої могло стати тривале блокування роботи московських аеропортів. Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на поінформовані джерела.

Україна готувала нову операцію "Павутину" проти РФ

Проєкт нової операції подібної до "Павутини" отримав кодову назву M&Ms. Його задум полягав у масованій атаці на аеропорти Москви та об’єкти поблизу столиці Росії. Розрахунок був не лише на фізичні пошкодження інфраструктури, а й на масштабний психологічний та економічний ефект: якщо цивільні рейси довелося б скасувати на тривалий час, це могло б створити додатковий тиск на російську владу.

За даними The Atlantic, українські чиновники представили ідею Володимиру Зеленському взимку. Президент висловив занепокоєння через ризик ураження цивільного літака та можливу загибель пасажирів або членів екіпажу. Водночас, з огляду на потенційний вплив операції, підготовку плану дозволили продовжити.

Особливістю M&Ms мало стати використання автономних дронів. Системи штучного інтелекту повинні були допомагати апаратам самостійно розпізнавати цілі, порівнюючи зображення місцевості з попередньо завантаженими картами та фотографіями. За оцінкою одного зі співрозмовників видання, для подолання російської протиповітряної оборони могло знадобитися до 1000 дронів за одну ніч. Однак саме автономність систем стала одним з найбільш суперечливих аспектів задуму.

Передбачалося, що зупинка авіасполучення в Москві вдарить не лише по транспортній системі Росії. Автори плану розраховували, що перебої з перельотами створять незручності для російських чиновників, бізнесменів та представників еліти. У перспективі це могло посилити внутрішній тиск на Кремль і підштовхнути його до переговорів.

"Люди з еліт могли б прийти до Путіна і сказати: у нас тут проблема", — вказує джерело видання.

Однак у липні після звільнення міністра оборони України Михайла Федорова підготовку операції зупинили. Співрозмовники видання називають його одним з ключових архітекторів проєкту. Він відповідав за розвиток українських дронових технологій, залучення програмістів до роботи над системами ШІ та пошук європейського фінансування.

Після призначення нового міністра оборони Євгенія Хмари доля проєкту залишається невизначеною. За оцінкою одного зі співрозмовників видання, операцію теоретично можуть відновити, але для цього знадобляться нова команда та близько трьох місяців підготовки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про серйозні проблеми України після балістичної атаки РФ.

Також "Коментарі" писали, що Кислиця розкрив пропозиції України для США щодо закінчення війни проти РФ.