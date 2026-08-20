Украина готовила новую операцию "Паутина" против России: что пошло не так

Украина в начале 2026 года рассматривала проведение масштабной операции с использованием дронов с искусственным интеллектом, целью которой могло стать длительное блокирование работы московских аэропортов. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на информированные источники.

Украина готовила новую операцию "Паутина" против РФ

Проект новой операции подобной "Паутины" получил кодовое название M&Ms. Его замысел заключался в массированной атаке на аэропорты Москвы и объекты вблизи столицы России. Расчет был не только на физические повреждения инфраструктуры, но и на масштабный психологический и экономический эффект: если гражданские рейсы пришлось бы отменить длительное время, это могло бы создать дополнительное давление на российские власти.

По данным The Atlantic, украинские чиновники представили идею Владимиру Зеленскому зимой. Президент выразил обеспокоенность из-за риска поражения гражданского самолета и возможной гибели пассажиров или членов экипажа. В то же время, учитывая потенциальное влияние операции, подготовку плана позволили продолжить.

Особенностью M&Ms должно было стать использование автономных дронов. Системы искусственного интеллекта должны были помогать аппаратам самостоятельно распознавать цели, сравнивая изображения местности с предварительно загруженными картами и фотографиями. По оценке одного из собеседников издания, для преодоления российской противовоздушной обороны могло потребоваться до 1000 дронов в одну ночь. Однако именно автономность систем стала одним из наиболее спорных аспектов замысла.

Предполагалось, что остановка авиасообщения в Москве ударит не только по транспортной системе России. Авторы плана рассчитывали, что перебои с перелетами создадут неудобства российским чиновникам, бизнесменам и представителям элиты. В перспективе это могло усилить внутреннее давление на Кремль и подтолкнуть его к переговорам.

"Люди из элит могли бы прийти к Путину и сказать: у нас здесь проблема", – указывает источник издания.

Однако в июле после увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова подготовку операции приостановили. Собеседники издания называют его одним из ключевых архитекторов проекта. Он отвечал за развитие украинских дроновых технологий, привлечение программистов к работе над системами ИИ и поиск европейского финансирования.

После назначения нового министра обороны Евгения Хмары судьба проекта остается неопределенной. По оценке одного из собеседников издания, операцию теоретически могут возобновить, но для этого потребуется новая команда и около трех месяцев подготовки.

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