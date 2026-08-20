Кислиця розкрив пропозиції України для США щодо закінчення війни проти РФ

Україна передала США пропозиції, спрямовані на припинення бойових дій, і в них немає положень про визнання окупованих територій російськими. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.

Сергій Кислиця. Фото з відкритих джерел

Сергій Кислиця в інтерв’ю "Укрінформу" пояснив, яку ціль прагне досягти Київ завдяки новим пропозиціям. За його словами, головне завдання полягає у припиненні війни в Україні.

"Ми хочемо припинення бойових дій", — заявив Кислиця та додав, що передані США напрацювання не передбачають ані "зради", ані порушення Конституції України.

Дипломат також запевнив, що українська переговорна команда ніколи не розглядала можливість офіційного визнання захоплених Росією українських територій частиною РФ. За його словами, така позиція залишалася незмінною протягом усього періоду переговорів.

Кислиця окремо спростував інформацію про нібито формулу "3+2", яку раніше обговорювали в медіа. Йдеться про припущення щодо визнання Росією або Україною російськими трьох повністю окупованих областей і двох частково захоплених.

"Ця формула ніколи не лежала на столі переговорів між нами та іншою стороною", — наголосив дипломат.

Водночас Кислиця закликав розрізняти припинення бойових дій і повноцінну мирну угоду. За його словами, нинішні українські пропозиції першочергово відповідають плану зупинки війни, а неї повного закінчення.

"Укласти мирну угоду зі стороною, яка є диктаторською країною, де практично одна людина ухвалює рішення, у нинішніх умовах неможливо", — наголосив Кислиця.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий Андрій Оністрат дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Путін заговорив про кінець війни: дав наказ готуватися до масового повернення окупантів.