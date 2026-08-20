Кислиця розкрив пропозиції України для США щодо закінчення війни проти РФ

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Slava Kot
Україна передала США пропозиції, спрямовані на припинення бойових дій, і в них немає положень про визнання окупованих територій російськими. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця.
Сергій Кислиця. Фото з відкритих джерел
Сергій Кислиця в інтерв’ю "Укрінформу" пояснив, яку ціль прагне досягти Київ завдяки новим пропозиціям. За його словами, головне завдання полягає у припиненні війни в Україні.
Дипломат також запевнив, що українська переговорна команда ніколи не розглядала можливість офіційного визнання захоплених Росією українських територій частиною РФ. За його словами, така позиція залишалася незмінною протягом усього періоду переговорів.
Кислиця окремо спростував інформацію про нібито формулу "3+2", яку раніше обговорювали в медіа. Йдеться про припущення щодо визнання Росією або Україною російськими трьох повністю окупованих областей і двох частково захоплених.
Водночас Кислиця закликав розрізняти припинення бойових дій і повноцінну мирну угоду. За його словами, нинішні українські пропозиції першочергово відповідають плану зупинки війни, а неї повного закінчення.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий Андрій Оністрат дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни в Україні.
Також "Коментарі" писали, що Путін заговорив про кінець війни: дав наказ готуватися до масового повернення окупантів.