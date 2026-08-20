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Кислица раскрыл предложения Украины для США по окончании войны против РФ

Сергей Кислица рассказал о предложениях Украины для США. Она не предусматривает признание оккупированных территорий

20 августа 2026, 19:25
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Slava Kot

Украина передала США предложения, направленные на прекращение боевых действий, и у них нет положений о признании оккупированных территорий российскими. Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.

Кислица раскрыл предложения Украины для США по окончании войны против РФ

Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Сергей Кислица в интервью "Укринформу" объяснил, какую цель стремится достичь Киев благодаря новым предложениям. По его словам, главная задача состоит в прекращении войны в Украине.

"Мы хотим прекращения боевых действий", — заявил Кислица и добавил, что переданные США наработки не предусматривают ни "измены", ни нарушения Конституции Украины.

Дипломат также заверил, что украинская переговорная команда никогда не рассматривала возможность официального признания захваченных Россией украинских территорий частью РФ. По его словам, такая позиция оставалась неизменной в течение всего периода переговоров.

Кислица отдельно опроверг информацию о якобы формуле "3+2", которую ранее обсуждали в СМИ. Речь идет о предположении о признании Россией или Украиной российскими трех полностью оккупированных областей и двух частично захваченных.

"Эта формула никогда не лежала на столе переговоров между нами и другой стороной", – подчеркнул дипломат.

В то же время Кислица призвал различать прекращение боевых действий и полноценное мирное соглашение. По его словам, нынешние украинские предложения в первую очередь соответствуют плану остановки войны, а ее полному окончанию.

"Заключить мирное соглашение со стороной, являющейся диктаторской страной, где практически один человек принимает решение, в нынешних условиях невозможно", — подчеркнул Кислица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный Андрей Онистрат дал неожиданный прогноз об окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин заговорил о конце войны: приказал готовиться к массовому возвращению оккупантов.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4156031-u-peredanih-ukrainou-spolucenim-statam-propoziciah-nemae-zodnoi-zradi-kislica.html
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