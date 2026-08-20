Кислица раскрыл предложения Украины для США по окончании войны против РФ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украина передала США предложения, направленные на прекращение боевых действий, и у них нет положений о признании оккупированных территорий российскими. Об этом заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица.
Сергей Кислица. Фото из открытых источников
Сергей Кислица в интервью "Укринформу" объяснил, какую цель стремится достичь Киев благодаря новым предложениям. По его словам, главная задача состоит в прекращении войны в Украине.
Дипломат также заверил, что украинская переговорная команда никогда не рассматривала возможность официального признания захваченных Россией украинских территорий частью РФ. По его словам, такая позиция оставалась неизменной в течение всего периода переговоров.
Кислица отдельно опроверг информацию о якобы формуле "3+2", которую ранее обсуждали в СМИ. Речь идет о предположении о признании Россией или Украиной российскими трех полностью оккупированных областей и двух частично захваченных.
В то же время Кислица призвал различать прекращение боевых действий и полноценное мирное соглашение. По его словам, нынешние украинские предложения в первую очередь соответствуют плану остановки войны, а ее полному окончанию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный Андрей Онистрат дал неожиданный прогноз об окончании войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Путин заговорил о конце войны: приказал готовиться к массовому возвращению оккупантов.